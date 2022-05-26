Karaman’da öğrenciler Alp bebek için seferber

KMÜ Gastronomi ve Aşçılık Öğrenci Topluluğu, Genç Eğitimciler Öğrenci Topluluğu, İş Sağlığı ve Güvenliği Öğrenci Topluluğu, Toplum Gönüllüleri Öğrenci Topluluğu ve Yeni Medya Öğrenci Topluluğu tarafından Spinal Müsküler Atrofi (SMA) Tip-1 hastası üç aylık Alp bebek için yardım kampanyası başlatıldı.

Toplulukların düzenlediği kermeste öğrenciler tarafından yapılan lezzetler satışa çıkarıldı. Kermesten elde edilecek gelir Çorum'da yaşayan SMA hastası Alp bebeğin tedavi olarak sağlığına kavuşması için bağışlanacak.

KMÜ öğrencileri ortaya koydukları örnek davranış ile farkındalık oluşturarak, bu konuda tüm vatandaşlara duyarlı olunması çağrısında bulundu.



(AA)

