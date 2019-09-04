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Karakısık’a yol yapılacak

İmar ve Bayındırlık Komisyonu Mehmet Yücel, Uğurludağ ilçesi sınırları içerisinde bulunan Belkavak, Yarımca, Üçdam, Karakısık, Sağpazar grup yolunun Karakısık Köyü mezarlık mevkiinde yaklaşık 100 metre çapında viraj olduğunu söyledi.

Karakısık’a yol yapılacak

İmar ve Bayındırlık Komisyonu Mehmet Yücel, Uğurludağ ilçesi sınırları içerisinde bulunan Belkavak, Yarımca, Üçdam, Karakısık, Sağpazar grup yolunun Karakısık Köyü mezarlık mevkiinde yaklaşık 100 metre çapında viraj olduğunu söyledi.

04 Eylül 2019 Çarşamba 21:58
Karakısık’a yol yapılacak

İmar ve Bayındırlık Komisyonu Mehmet Yücel, Uğurludağ ilçesi sınırları içerisinde bulunan Belkavak, Yarımca, Üçdam, Karakısık, Sağpazar grup yolunun Karakısık Köyü mezarlık mevkiinde yaklaşık 100 metre çapında viraj olduğunu, viraj başlangıcından itibaren yaklaşık 200 metre uzunluğunda yol eğimi %15’den fazla dik rampa başladığını belirterek Karakısık Köyü’nün Darbucak Mevkii’nde bulunan çeşme önünden itibaren yolun 1 km deplase edilmesi, yeni yol güzergahının açılması gerektiğini ifade etti. İl Genel Meclisi Toplantısında konuşan Mehmet Yücel, yolun geçeceği güzergahın istimlak sorununun olmadığını bu nedenle yolun yapılmasının komisyonca uygun olacağı kararına varıldığını ifade etti. Yücel, önceki yolun dik ve virajlı olduğunu, özellikle kış aylarında araçların seyir halinin olumsuz etkileneceğini, aynı zamanda geliş istikametinde ise dik rampanın bitiminde viraj olması nedeniyle sürücülerin olumsuz hava koşullarında, trafik akışının yoğun olduğu durumlarda, araçların kullandığı yük veya teknik özelliklerine dikkat edilmemesi durumunda kaza yapmaları olasılığının da yüksek olduğunu ifade etti.(Erkan BAYATLI)

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