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Karakeçili yoluna engel binalar bir bir yıkılıyor

Çorum Belediyesi tarafından şehir içi trafiğini rahatlatmak amacıyla Gazi Caddesi ile Fatih Caddesi’ni birleştirmek adına yapılan 650 metre uzunluğunda ve 25 metre genişliğindeki Karakeçili yolundaki engeller bir bir ortadan kaldırılmaya devam ediyor.

Karakeçili yoluna engel binalar bir bir yıkılıyor

Çorum Belediyesi tarafından şehir içi trafiğini rahatlatmak amacıyla Gazi Caddesi ile Fatih Caddesi’ni birleştirmek adına yapılan 650 metre uzunluğunda ve 25 metre genişliğindeki Karakeçili yolundaki engeller bir bir ortadan kaldırılmaya devam ediyor.

14 Şubat 2020 Cuma 23:00
Karakeçili yoluna engel binalar bir bir yıkılıyor

Belediye tarafından kamulaştırıldıktan sonra geçtiğimiz günlerde yıkılan Yeşil Ev’in ardından eski BİLSEM ve İmam Hatip Lisesi binasının da gelecek hafta içerisinde yıkılması planlanıyor.

Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Belediye tarafından başlatılan çalışmaların artık sona yaklaştığını söyledi.

650 metre uzunluğunda ve 25 metre genişliğindeki caddenin açıldığında şehir merkezi trafiğinin adeta nefes alacağını söyleyen Belediye Başkanı Aşgın, “Gazi Caddesi ile Fatih Caddesi’ni birbirine bağlayacak yol güzergâhında bulunan binaları kamulaştırdık ve sonuncusunu da kısa süre önce yıktık. Yol güzergâhında bulunan Bilim Sanat Merkezi (BİLSEM) ve İmam Hatip Lisesi binası Belediyemize devri ile ilgili onay geldi. Bu binalar Belediyemize devredildi. Gelecek hafta içerisinde de bu binaların yıkımlarını gerçekleştireceğiz” diye konuştu.

(Volkan SINAYUÇ)

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