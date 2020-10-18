Karakeçili Muhtarı Mehmet Aydın, oğlunu evlendirdi
Karakeçili Mahallesi Muhtarı Mehmet Aydın'ın oğlu Yunus Emre, hayatını Tuğba ile birleştirdi.
Güncel 18.10.2020, 18:03
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Genç çiftin nikâhını Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın kıyarken, Tuğba-Yunus Emre çiftini mutlu günlerinde aileleri, yakınları ve dostları yalnız bırakmadı. (Haber Merkezi)
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