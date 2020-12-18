Karakeçili Mahallesi’ne 2 bin 675 ton asfalt

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Karakeçili Mahalle Muhtarı Mehmet Aydın’ı ziyaret ederek, Karakeçili’ye yapılan çalışmalarla ilgili istişarelerde bulundu. Ziyarette Başkan Yardımcısı İsmail Yağbat, Muhtarlık İşleri Müdürü Mustafa Kanat ve Fen İşleri Müdürü Seyit Ünaldı da hazır bulundu.

2020 yılı içerisinde Karakeçili Mahallesi’ne yapılan çalışmalarla ilgili Karakeçili Mahalle Muhtarı Mehmet Aydın ile istişarelerde bulunan Başkan Aşgın, Karakeçili’nin Çorum’un en önemli mahallelerinden biri olduğunu ifade etti. Mahallede alt ve üstyapı çalışmalarının büyük oranda tamamlandığını vurgulayan Başkan Aşgın, “2020 yılında muhtarımızla istişareler sonucunda çok güzel işler yaptık. Bunlardan en önemlisi belki de Recep Tayyip Erdoğan Caddesi oldu. Asfaltıyla, ışıklandırmasıyla, ıhlamur kokusuyla Çorum’a yakışır bir cadde haline geldi. Cadde sonunda bulunan İmam Hatip Lisesi Tatbikat Camisi avlusuna güzel bir eser yaparak baharla beraber hemşehrilerimiz söğüt ağaçları altında çaylarını içebilecekler. Bunun yanı sıra geçtiğimiz aylarda açtığımız, kendi mimarimizi yansıtan Ali Kuşcu Camisinin de tadilatını tamamlayıp hizmete açarak İl Müftülüğüne devrini yaptık” şeklinde konuştu.

Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin çalışmaları hakkında bilgiler de veren Başkan Aşgın, bazı mahallelere göre yüzölçümü küçük olan Karakeçili Mahallesine, 2 bin 675 ton asfalt döktüklerini söyledi.

Park ve yeşil alanların bakım ve onarımlarını sürekli olarak yaptıklarını kaydeden Başkan Aşgın, “Stadyum’un yerini bir rekreasyon alanı haline getireceğiz. Çalışmalarda son noktaya geldik. İnşallah kısa süre içerisinde eski stadyum yerini devralacak ve çalışmalarımıza hızlı bir şekilde başlayacağız” dedi.

“MAHALLEMİZDE HİÇBİR SORUN KALMADI”

Karakeçili Mahalle Muhtarı Mehmet Aydın, Başkan Aşgın’ın ziyaretinden duyduğu memnuniyeti ifade ederek “Belediye Başkanımız Sayın Dr. Halil İbrahim Aşgın hep çözüm odaklı çalışıyor. Başkanımıza mahallemize gösterdiği ilgiden dolayı, özellikle Recep Tayyip Erdoğan Caddesi ve eski stadyum alanıyla ilgili çalışmalarından dolayı çok teşekkür ediyorum. Eski stadyum yerini Çorum’a ve mahallemize yakışır şekilde yapılacağından hiç şüphem yok. Mahallemizde hiçbir sorun kalmadı. En küçük sorunda bile başkanımıza ulaşıp çözüme kavuşturuyoruz. Şahsım ve mahalle sakinlerim adına Belediye Başkanımız Dr. Halil İbrahim Aşgın ve ekibine çok teşekkür ediyorum” diye konuştu. (Haber Merkezi)