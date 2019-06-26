Karakaş: “Traktörlerin ağırlık demirlerini sökmeyin”

Yaz ayının gelmesiyle birlikte kullanımı artan traktör kazalarına yenileri eklenmeye devam ediyor. Bu kapsamda tarımsal kökenli kazalarda ilk sıradaki yerini koruyan traktörle yapılan kazaların nedenlerinin çoğu dikkatsizlik ve tedbirsizlik gibi sürücü hataları dikkat çekiyor.

Çorum ve ilçeleri başta olmak üzere 1976’dan günümüze Sinop, Bolu, Amasya’da 19 bayisiyle traktör satışı yapan Karakaşlar Traktör sahiplerinden İzzet Karakaş yaşanan traktör kazalarının ağırlık demirlerinin sökülmesinden kaynaklanmış olabileceğini kaydetti.

Karakaş, “Çok mazot yanmasın diye ağırlık demirleri söküp traktörün dengesini bozuyorlar. Hafif bir yan geçişte veya rampa yukarı çıkmada ve inmede traktör takla atıyor veya yan devriliyor. Yetkililer bu ağırlık demirlerini kontrol etmelidir” dedi.

Sürücünün dikkatsizliğinin en önemli kaza nedeni olduğunu ifade eden İzzet Karakaş, “Ağırlık demirleri traktörün arkasına takılan ekipmana göre dengeyi sağlamakta ve traktörün önünün havaya kalkmasını önlemekte. Traktör kazalarının çoğunluğu devrilme, takla atma ve şarampole uçma şeklinde meydana geliyor. Bunu çarpma, çarpışma gibi kazalar izlese de en önemli nedeni sürücü dikkatsizliği” diye konuştu.

Traktörlerin tarımın vazgeçilmez araçlarından birisi olduğunu belirten Karakaş sözlerini şöyle sürdürdü: “Traktör bir ziraat aracıdır. Birden fazla kişinin binmesi uygun değildir. Maalesef fazla kişi binilen traktörleri görmekteyiz. Traktörler dolmuş değildir. Traktörlerde kabin veya gölgelik dediğimiz güneşlikler olması lazım. Aydınlatmaları olması lazım. 2 yılda bir muayenesi yapılması lazım. 50 saatte yağ değişimi kontrol edilmeli. Bu konularda sürücüleri muhakkak bilinçlenmeli. Traktör sürücülerimize güvenlikle ilgili seminerler verilmesi lazım. Eski traktörler yenilenmeli. Çiftçimize destek amaçlı krediler verilmekte. Çiftçimiz Ziraat Bankası’ndan 5 yıl vadeli 0,75 gibi bir rakama yeni modern ve güvenliği artırılmış bir traktöre sahip olabiliyor. Bunlar değerlendirilmelidir”

(Haber Merkezi)