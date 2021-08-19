Karagözoğlu’nun oğlu Arda dünyaevine girdi

Çorum’un tanınmış çifti Avukat Figen Karagözoğlu ve İnşaat Mühendisi Gülhan Karagözoğlu’nun oğulları Arda, Ankara’dan, Adalet Bakanlığı’ndan emekli bilgi işlemci Reyhan Ekinli ile Mali Müşavir Haldun Ekinli’nin kızları Gizem ile, Anitta Otel Balo Salonu’nda yapılan düğünle hayatını birleştirdi.

Gizem Ekinli Ankara’da butik sahibi, Arda Karagözoğlu ise Çorum ve Ankara’da grafik-tasarım işleri yapıyor. Gençler, Bilkent Üniversitesi’ndeki öğrencilik döneminden tanışıyorlar.

AK Parti İl Başkanı Yusuf Ahlatcı da genç çiftin nikâh şahitleri arasında yer aldı.

ÇORUM HABER, Reyhan-Haldun Ekinli ve Figen-Kadir Gülhan Karagözoğlu çiftlerini kutlar, Gizem ile Arda’ya ömür boyu mutluluklar diler. (Haber Merkezi)

