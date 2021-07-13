Karadervişler Beko hizmete girdi

Beko Karadervişler Beyaz Eşya Mağazası düzenlenen törenle hizmete açıldı. Yeniyol Mahallesi Kulaksız Sokak No:9’da hizmete giren mağazada çeşitli Beko ürünlerinin yanı sıra Huawei, Lenova, Playstation, JBL satışı yapılacak.

Emrah Öncel’in sahibi olduğu mağazanın açılışına AK Parti Çorum Milletvekili ve MKYK Üyesi Ahmet Sami Ceylan, AK Parti Çorum Milletvekili Oğuzhan Kaya, AK Parti İl Başkanı Yusuf Ahlatçı, Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, CHP İl Başkanı Mehmet Tahtasız, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Erhan Akar, CHP Merkez İlçe Başkanı Ulaş Tokgöz ile davetliler ve vatandaşlar katıldı.

Mağazanın açılış töreninde konuşan Milletvekili Ceylan, hayırlı olsun dileklerini iletti. Mağaza açılışı dualarla yapıldı.

2 katlı 400 metrekarelik alanda hizmet vermeye başlayan Beko Karadervişler, Çorum’daki en büyük ve prestijli mağaza olarak dikkat çekiyor. Mağazada beyaz eşya yanında Philips ve Grundig ürünleri de satılırken ayrıca cep telefonu, tablet, bilgisayar ve ses sistemleri satışı da yapılıyor. Mağaza 09.00-20.00 saatleri arasında hafta içi ve hafta sonu pazar günleri de dahil olmak üzere hizmet verecek. Ayrıca müşteriler ürünlerin tamamına www.beko.com.tr adresinden inceleyebilecek.

Tüm Çorumluları mağazalarına davet eden Emrah Öncel, kendilerine 0364 606 02 19 ve 0533 090 78 78 numaralı telefonlardan da ulaşılabileceğini dile getirdi.



(Nurdan AKBAŞ)

