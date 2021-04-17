Karadeniz’in en soğuk yeri eksi 12.6 ile Çorum oldu

Çorum geçtiğimiz ay bölgesinde en soğuk il olarak kayıtlara geçti.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 2021 Yılı Mart Ayı Alansal Yağış Değerlendirmesi ile 2021 Yılı Mart Ayı Sıcaklıklarının Analiz raporları hazırlandı. Küresel iklim değişikliğinin etkisiyle özellikle 2020 yılında yağışlarda ciddi oranda yaşanan azalmalar, su kaynaklarında kuraklık tehlikesi oluşturmuştu. Yağışlar 2021 yılının ocak ve şubat aylarında, 2020'deki gibi mevsim normallerinin altında, sıcaklıklar da mevsim normalleri üzerinde yaşandı. Mart ayındaki sevindirici verilere göre ise yurdun büyük bölümünde yağışlar ciddi oranda artış gösterdi. Türkiye geneli mart ayı yağışları normali ve geçen yıl yağışlarının üzerinde gerçekleşti. Mart ayı yağışı 79 mm oldu. Yağışlarda normaline göre yüzde 33, 2020 yılı mart ayına göre yüzde 9 artış gerçekleşti. Karadeniz'de ortalama sıcaklık, Nallıhan çevresinde mevsim normallerinin altında, bölgenin diğer kesimlerinde mevsim normalleri civarında gerçekleşti. Mart ayı uzun yıllar ortalaması 6.4 derece iken, 2021 mart ayı 6 derece oldu. Bölgede en düşük sıcaklık eksi 12.6 derece Çorum'da, en yüksek 24.3 derece Bartın'da gerçekleşti.