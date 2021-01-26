Karadeniz’in en büyük hayvan hastanesi şifa dağıtıyor

Karadeniz Bölgesi’nin en büyük hayvan hastanesi olarak dikkat çeken Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Veteriner Fakültesi Eğitim Uygulama ve Araştırma Hastanesinin mevcut durumu, kurulduğu günden bugüne kadarki gelişimi ve kat ettiği aşamalar Rektör Prof. Dr. Yavuz Ünal’ın katıldığı toplantıyla yakın plana alındı.

Rektörlük Yönetim Toplantı Salonu’nda düzenlenen toplantıda, Veteriner Fakültesi Eğitim Uygulama ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Murat Güzel, yaptığı sunumda; Hayvan Hastanesinin tarihsel gelişimi, altyapısı, donanımı, akademik ve idari personel profili ile geleceğe yönelik planlamalarını paylaştı.

Detaylı bir sunumla Hayvan Hastanesinin mevcut durumu ve şartlarından bahseden Başhekim Prof. Dr. Murat Güzel, 2010 yılında mevcut 5 bin metrekarelik binada hizmet verdiklerini dile getirerek “Hayvan Hastaneleri Yönetmeliği uyarınca 2015’te ruhsatımızı aldık ve 2017 yılında da Hayvan Hastanesi 24 saat boyunca hizmete açık hâle geldi. Bu yıl Veteriner Fakültesi ve Hayvan Hastanesi olarak Veteriner Hekimliği Eğitim Kurumları ve Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği (VEDEK) tarafından 5 yıllık akreditasyonumuzu aldık” dedi.

Hastanenin hasta sayısı ve hasta sayıları dağılımı hakkında veriler sunan Başhekim Güzel, küçükbaş ve büyükbaş hayvan hospitalizasyonu için 65 yatak kapasitesine sahip olduklarını vurgulayarak, “2016 yılına kadar yaklaşık bin 500 civarında olan hasta sayımız, 2017’de 24 saat hizmetle birlikte hareketlendi. 2018’de 5 bin olan hasta sayısı, 2019’da 12 bin, 2020 yılında ise 13 bin 250’ye ulaştı. Operasyon sayısı da 150 civarındayken bu kapasite bugün artık 600 operasyona yükseldi. Ayrıca acil kliniğe gelen hasta sayısı, günümüz itibarıyla 2 binin üzerinde seyrediyor. Yani bu rakam, hastanemize gelen hasta sayısının bile üstünde. 24 saatlik mesaiyle böyle önemli bir hizmeti yerine getirmiş oluyoruz. Birçok üniversite, pandemiden dolayı hizmetlerini mesai saatleriyle sınırlı tutuyor, biz ise geceleyin de hizmet vermeye çalışıyoruz” bilgisini paylaştı.

Büyükşehir Belediyesi ile yapılan protokol neticesinde sokak hayvanlarının ilk müdahalesi için ücret alınmadığını, 2016 yılında 150 bin TL olan gelirin 2020’de 1 milyon 300 bine çıktığını söyleyen Güzel, hedeflerinin klinik beceri laboratuvarı kurmak olduğunu bildirdi.

Toplantıda söz alan Veteriner Fakültesi Klinik Bilimler Ana Bilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Mehmet Tütüncü de Hayvan Hastanesi’nin ciddi bir gelire ulaştığına dikkat çekerken, Başhekim Yardımcısı Prof. Dr. Serhan Serhat Ay da OMÜ Veteriner Fakültesi mezunlarının itibar sahibi olduğunu ve kabul gördüğünü vurguladı.

Ardından düşünce ve beklentilerini paylaşan Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Rektörü Prof. Dr. Yavuz Ünal, Veteriner Fakültesi’nin yatay değil, dikey olarak büyümesi gerektiğine çekti. Ünal, Hayvan Hastanesi’nin bölgenin alternatifsiz bir hastanesine dönüşmesi gerektiğini de sözlerine ekledi.

Toplantı sonrasında Rektör Prof. Dr. Yavuz Ünal, internet üzerinden canlı olarak Veteriner Fakültesi ana bilim dalları başkanlarıyla bağlantıya geçerek talep, öneri ve çözüm yollarına dair istişarede bulundu. Toplantıya ayrıca; Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Recep Sancak, Hayvan Hastanesi Başhekim Yardımcısı Prof. Dr. Serhan Serhat Ay ve Veteriner Fakültesi Klinik Bilimler Ana Bilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Mehmet Tütüncü iştirak etti.

(İHA)