Karadeniz’de afet! 4 kişi yaşamını yitirdi
Karadeniz Bölgesi'nde etkili olan kuvvetli sağanak yağışlardan sonra dün Kastamonu, Bartın ve Sinop'ta sel ve heyelanlar yaşandı. AFAD'dan yapılan açıklamada 4 kişi yaşamını yitirirken, 1 kişiyi arama çalışmaları da devam ediyor. Bartın'da 318 kişi, Kastamonu'da 210 kişi, Sinop'ta 106 kişi helikopterler ve araçlar ile tahliye edildi.
Güncel 12.08.2021, 10:33
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ÇORUM BELEDİYESİ’NDEN DESTEK EKİP
Çorum Belediyesi Kastamonu/Bozkurt’ta meydana gelen sel felaketine destek için 12 personelden oluşan ekip sevk etti. Ekipleri yolcu eden Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, “Bu zor günleri birlik ve beraberlik içerisinde atlatacağız” dedi.
BUGÜN İÇİN SEL UYARISI
Meteoroloji'den bugün için yapılan açıklamada ise sel uyarıları devam etti. Yapılan tahminlere göre; yağışların, Orta ve Karadeniz kıyıları ile Bartın, Karabük, Kastamonu ve Sinop çevrelerinde kuvvetli, Ordu, Bartın ve Sinop çevreleri ile Kastamonu’nun kıyı kesimlerinde yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor. Sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı, heyelan gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerekiyor.
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