Karadeniz’de afet! 4 kişi yaşamını yitirdi

ÇORUM BELEDİYESİ’NDEN DESTEK EKİP

Çorum Belediyesi Kastamonu/Bozkurt’ta meydana gelen sel felaketine destek için 12 personelden oluşan ekip sevk etti. Ekipleri yolcu eden Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, “Bu zor günleri birlik ve beraberlik içerisinde atlatacağız” dedi.

BUGÜN İÇİN SEL UYARISI

Meteoroloji'den bugün için yapılan açıklamada ise sel uyarıları devam etti. Yapılan tahminlere göre; yağışların, Orta ve Karadeniz kıyıları ile Bartın, Karabük, Kastamonu ve Sinop çevrelerinde kuvvetli, Ordu, Bartın ve Sinop çevreleri ile Kastamonu’nun kıyı kesimlerinde yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor. Sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı, heyelan gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerekiyor.



