Karadeniz’de 2 milyon 574 bin dozdan fazla aşı yapıldı

Türkiye’de korona virüsün (Covid-19) en yaygın olduğu bölgelerden biri olan Karadeniz Bölgesi'nde 1 milyon 543 bin 864 birinci doz, 1 milyon 30 bin 221 ikinci doz olmak üzere toplam 2 milyon 574 bin 85 doz aşı yapıldı.

Covid-19’un mutasyona uğramasının ardından Türkiye’de virüsün yayılım hızı tüm Karadeniz’de etkili oldu. Normalleşme adımlarına katkı sağlaması ve virüsün yayılım hızının düşürülmesi için başlatılan aşılama çalışmalarının ardından Karadeniz Bölgesi’nde bulunan 18 ilde şimdiye kadar 1 milyon 543 bin 864 birinci doz, 1 milyon 30 bin 221 ikinci doz olmak üzere toplam 2 milyon 574 bin 85 doz aşı yapıldı.

Karadeniz’de en çok aşı yapılan iller sırasıyla Samsun, Trabzon, Ordu, Tokat ve Zonguldak oldu.

18 Nisan 2021 itibariyle Türkiye genelinde 12 milyon 179 bin 43 birinci doz, 7 milyon 787 bin 275 ikinci doz olmak üzere toplam 19 milyon 966 bin 318 doz aşı uygulanmış oldu. Türkiye’de yapılan 12 milyon 179 bin 43 birinci doz aşının 1 milyon 543 bin 864’ü Karadeniz Bölgesi’nde bulunan 18 ilde uygulandı. Aynı zamanda Türkiye’de yapılan 7 milyon 787 bin 275 ikinci doz aşının 1 milyon 30 bin 211’i de Karadeniz’deki illerde uygulandı. Öte yandan, Türkiye genelinde uygulanan 19 milyon 966 bin 318 doz aşıdan 2 milyon 574 bin 85 dozu yine Karadeniz’deki illerde uygulandı. (İHA)

