Karadeniz Ticaret dev traktörü teslim etti

Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Orhan Sarı yaptığı açıklamada, “Gıda ve hayvancılıktaki maliyeti düşürmek için teknolojiyi sonuna kadar kullanmamız lazım. Teknolojik yenilenmenin çiftçi ile buluşmasının gerektiğini düşünüyorum. Yeni teknoloji kullanımıyla verim ve kalite artıyor. Bu denli güçlü bir traktörü bizle buluşturan Karadeniz Ticaret’, fikirleri ve destekleriyle birlik başkanımıza teşekkür ederim’ dedi.

Karadeniz Ticaret sahibi Ali Rıza Ünal’ın traktör için yaptığı açıklamada uydu destekli yakıt tasarrufu sistemine dikkat çekerken, “Dokunmatik ekranlı, konforlu, yakıt tasarruflu bu son teknoloji ürününün satışını yaptığımız için çok mutluyuz çünkü satışını yaptığımız her ürünün kalitesinden çok eminiz” dedi.

Dev traktör ile satışta hatıra fotoğrafı çekildi.

(Esra ESEN)