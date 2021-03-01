Karadeniz demiryolu istiyor

Çorum, yüz yılı aşkın süredir “demiryolu” hayaliyle yaşadığı gibi, Karadeniz illerinin uzun yıllardır isteği ve beklentisi de, Ankara-Çorum-Samsun-Ordu-Giresun-Trabzon-Rize güzergâhından Sarp sınır kapısına bağlanacak ve Gürcistan’dan da Azerbaycan’a ulaşacak Yüksek Hızlı Tren ve yük taşımacılığı hattı…Bu takdirde, Ankara’dan Kafkaslar’a uzanacak ve 21. yüzyılın ikinci yarısında Türkiye’yi Orta Asya Türk cumhuriyetleri ile kucaklaştıracak bir demiryolu hattı tarihe kazandırılmış olacak.

Ancak, Karadeniz illerinin bu beklentisine karşılık, Sarp sınır kapısına Erzincan üzerinden ulaşacak bir hattın planlamaları yapılıyor. Eski Ulaştırma Bakanı ve Başbakan Binali Yıldırım’ın memleketi olması dolayısıyla Erzincan öne çıkarıldı ve sonraki aşamada Erzincan’a bağlanacak Ankara-Yozgat-Sivas YHT hattı tamamlandı. Hesaplarda da, Sivas-Erzincan-Trabzon-Rize yoluyla bu hattın Sarp’a bağlanması var. Öyle olunca, etüt-projeleri devam eden Ankara-Çorum-Samsun YHT hattı, uzunca bir sürede de olsa tamamlansa bile, Samsun-Ordu-Giresun-Trabzon hattı devre dışı kalmış olacak.

Oysa, Karadeniz Bölgesi’nin tümüyle demiryolu ulaşımına kavuşabilmesi için, Trabzon’a kadar olan Karadeniz illerinin dışlanmaması ve Karadeniz sahilini izleyecek YHT projesinin geri plana bırakılmaması gerekiyor. Bu noktada, Çorum, Samsun, Ordu ve Giresun’un, İç Karadeniz bölgesindeki diğer illerin güçbirliği yapmaları, ortak lobi çalışması başlatmaları zorunlu görünüyor. Zira, baştan belirttiğimiz gibi, bu proje, Karadeniz Bölgesi’nin 21. yüzyılın ikinci yarısındaki ve sonraki yüzyıllardaki kaderini belirleyecek önemde bir proje. Yani Karadenizlilerin, çocuklarına, torunlarına ve tarihe karşı sorumlulukları.