Karadeniz Bölgesi’ndeki aşılamada 9’ncu sıradayız

Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca, son günlük Kovid-19 aşı tablosu’nu paylaştı. Tabloya göre en az 1 doz aşı olmuş 18 yaş ve üstü nüfus yüzdesinde Karadeniz Bölgesi’nde en yüksek aşılama oranına sahip il Amasya oldu. En az aşılama oranına sahip il Gümüşhane olurken, Çorum ise yüzde 81 aşılama oranı ile 9. sırada yer aldı. 18 ilin yer aldığı bölgede Bayburt ve Gümüşhane hariç diğer 16 ilin hepsi aşılamada mavi kategoriye geçti.

Karadeniz Bölgesi’ndeki iller arasında en çok aşılama ise Amasya’da yapıldı. % 86,2 aşılama oranına sahip Amasya’yı & 84,2 ile Ordu takip etti. % 83,7 aşılama oranına sahip Artvin üçüncü, % 83,4 aşılama oranına sahip Bartın dördüncü, % 83,3 aşılama oranına sahip Giresun beşinci, % 81,4 aşılama oranına sahip Sinop altıncı, % 81,2 aşılama oranına sahip Bolu yedinci, % 81,1 aşılama oranına sahip Samsun sekizinci, % 81 oranına sahip Çorum dokuzuncu, % 80,9 aşılama oranına sahip Rize onuncu, % 80,3 aşılama oranına sahip Zonguldak on birinci, % 79,8 aşılama oranına sahip Kastamonu on ikinci, % 79,1 aşılama oranına sahip Trabzon on üçüncü, % 78,3 aşılama oranına sahip Tokat on dördüncü, % 76,8 aşılama oranına sahip Karabük on beşinci, % 75,5 aşılama oranına sahip Düzce on altıncı, % 66,3 aşılama oranına sahip Bayburt on yedinci ve % 60,6 oranına sahip Gümüşhane ise on sekizinci sırada yer aldı.

Türkiye genelinde 1. doz aşı yapılma oranı yüzde 79,26 oldu. 2. doz aşı yapılma oranı yüzde 61,18 olurken birinci, ikinci ve üçüncü doz toplamı 96 milyon 378 bin 383 oldu. Öte yandan 49 milyon 197 bin 925 birinci doz, 37 milyon 976 bin 800 ikinci doz ve 8 milyon 871 bin 214 doz da üçüncü doz aşı uygulandı.

(Haber Merkezi)

