Karadeniz Birlik’ten istişare toplantısı

Toplantıya, Vali Mustafa Çiftçi, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Recep Çıplak, Tarım ve Orman İl Müdürü Orhan Sarı, Ticaret İl Müdürü Fikret Yıldırım, Çorum Karadeniz Yağlı Tohumlar Tarım Satış Kooperatifleri Birliği Başkanı Ali Bardakçı, Birlik Müdürü Bülent İnce, Ticaret Borsası Meclis Başkanı ve Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Yılmaz Kaya, Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Naki Özkubat, Ziraat Odası Başkanı Mehmet Sayan, Bayat Ziraat Odası Başkanı Mustafa Yıldırım, Pancar Ekicileri Kooperatifi Başkanı Ahmet Pehlivan, Ulaş A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Arap Ballı, Şöforler ve Nakliyeciler Odası Başkanı Tahsin Şahin, Damızlık Koyun Keçi Birliği Başkanı Birol Alanbay, Çiftçi Mallarını Koruma Birliği Başkanı Rafet Atunörs, ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri katıldı.

Yapılan toplantıda İskilip ve Bayat’taki birliğin kapatılması nedeniyle İskilip ve Bayat’ta çiftçilerin mağdur olmamaları ve yağlık tohum ekiminin yaygınlaştırılması amacıyla odayı tahsis eden Bayat Ziraat Odası Başkanı Mustafa Yıldırım’a Çorum Karadeniz Yağlı Tohumlar Tarım Satış Kooperatifleri Birliği adına Vali Mustafa Çiftçi tarafından plaket verildi.

(Erkan BAYATLI)