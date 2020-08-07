Karadayı bugün toprağa veriliyor

Sungurlu’da futbol oynayan, antrenörlük yapan, Futbol Federasyonu’ndan emekli Selahattin Özkan, Rıdvan Dilmen, Sercan ve Adnan gibi ünlü futbolcuları Genç Milli Takım’a kazandıran futbol adamı olarak tanınıyor.

Sungurlu’da 6 yaşından itibaren futbol oynamaya başlayan ve hayatı futbolun içinde geçen Selahattin Özkan, büyük başarılara da imza atmış, antrenörü olduğu Sungurlu Çelikspor’u 4 yıl üst üste Çorum şampiyonu ve Türkiye ikincisi yapmıştı.

Sunguroğlu Mahallesinde oturan Fatma Özkan’ın eşi, Tayfun ve Taner Özkan’ın babaları olan Selahattin Özkan’ın cenazesi, bugün saat 11.00’de Sungurlu Karşıyaka Mezarlığında toprağa verilecek.

ÇORUM HABER merhuma Allah’tan rahmet, ailesine ve tüm Sungurlu’yla başsağlığı diler.