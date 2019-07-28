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Karadağ’ın kızı dünyaevine girdi

AK Parti eski İl Başkanı Av. Mehmet Karadağ’ın avukat kızı Merve, kendisi gibi avukat olan Mehmet Karakaya ile hayatını birleştirdi.

Karadağ’ın kızı dünyaevine girdi

AK Parti eski İl Başkanı Av. Mehmet Karadağ’ın avukat kızı Merve, kendisi gibi avukat olan Mehmet Karakaya ile hayatını birleştirdi.

28 Temmuz 2019 Pazar 18:15
Karadağ’ın kızı dünyaevine girdi

Altınkaya Arena Düğün Salonu’nda gerçekleştirilen düğün törenine TBMM AK Parti Grup Başkanı Prof.Dr. Naci Bostancı, Ak Parti Çorum Milletvekili Oğuzhan Kaya, CHP Çorum Milletvekili Tufan Köse, Ak Partki İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, Ak Parti Kurucu Üyesi 22.Dönem Milletvekili AKEV Başkanı Ali Yüksel Kavuştu, 19. Dönem Çorum Milletvekili Adnan Arslan Türkoğlu, ilçe belediye Başkanları, Çorum Gazeteciler Cemiyeti Onursal Başkanı Mehmet Yolyapar ve çok sayıda davetli katıldı.

Düğünde Av. Mehmet Karadağ‘ın konuklarını selamlamasının ardından TBMM AK Parti Grup Başkanı Prof.Dr. Naci Bostancı da genç çifte mutluluklar diledi.

ÇORUM HABER, Muazzez-Mehmet Karadağ ve Yasemin-Fatih Karakaya çiftlerini kutlar, Merve ile Mehmet’e ömür boyu mutluluklar diler.

(Haber Merkezi)

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