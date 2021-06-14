“Karadağ’ın istikrarı, Balkanlar ve ülkemiz için kritik önemde”

Boşnak Partisi’nin, Karadağ’da tüm Boşnakları aynı çatı altında toplama idealiyle, çok etnisiteli ve kültürlü bir toplumda barış ve refah içerisinde yaşamayı amaçladığını ifade eden Erol Kavuncu, “Bu davaya gönül vermiş Boşnak kardeşlerimiz, olağan kongrede Ervin İbrahimoviç’i tek aday gösterip Rozaje’de oldukça coşkulu bir şekilde genel başkan seçerek bunu kanıtlamışlardır” dedi.



Birlik-beraberlik tablosundan duyduğu memnuniyeti dile getiren Milletvekili Kavuncu, “Evlad-ı Fatihan diyarı Balkanlarda inançlarından taviz vermeden, kültürel kodlarına ve benliklerine sahip çıkarak yaşayan Müslüman Boşnak kardeşlerimiz, bu güne kadar olduğu gibi bundan sonra da Karadağ ile aramızda köprü olmaya devam edecektir. Boşnak Partisi'nin, merhum Rafet Husoviç’in mirasına sahip çıkarak kuşatıcı, kucaklayıcı ve vizyoner politikalarıyla Karadağ’a yön vermeyi sürdüreceğine de inancımız tamdır.” ifadesini kullandı.

Erol Kavuncu, “Etnik, kültürel ve dini yapısıyla Balkanlar'da önemli bir ülke olan Karadağ’ın istikrarı, hem Balkan coğrafyası, hem de ülkemiz için kritik öneme sahiptir. Türkiye, bu anlayışla daima Karadağ’ın yanında olmuş, hem ikili hem de çok taraflı platformlarda Karadağ'ı, Boşnak kardeşlerini yalnız bırakmamıştır. Türkiye olarak bugüne kadar olduğu gibi inşallah bundan sonra da Karadağ’ın kara gün dostu olmaya devam edeceğiz.” diye konuştu.

Boşnak Partisi’nin kurucusu Rafet Husoviç 9 Mart 2021 tarihinde vefat etti. Hisovic’ten sonra boşalan Genel Başkanlığa, yapılan bu kongreyle, tek aday olan Ervin İbrahimoviç seçildi.

(Haber Merkezi)

