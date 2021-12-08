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Karaca: “Eğitimde memur ve hizmetliler göz ardı edilemez”

Eğitim İş Sendikası Çorum Şubesi “Memur ve Hizmetli Komisyonu” 2021 yılının son toplantısını gerçekleştirdi.

Güncel 08.12.2021, 00:37 08.12.2021, 00:37
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Karaca: “Eğitimde memur ve hizmetliler göz ardı edilemez”

Komisyon Başkanı aynı zamanda Eğitim İş Çorum Şube Eğitim Sekreteri Ercan Karaca “sendikaların sadece öğretmen sendikaları gibi algılandığını ancak sendikaların tüm eğitim çalışanlarının sendikası olduğunu” belirtti. 
Eğitim İş’in hem Genel Merkezde hem de şubelerde kurduğu komisyonlar ile tüm eğitim çalışanlarının sorunları ile yakından ilgilendiğini belirten Karaca, Yardımcı Hizmetler ve Genel İdari Hizmetleri Sınıfında çalışan memurların açlık sınırının altında ücret aldığını ve özlük haklarının yetersiz olduğunu; tüm eğitim çalışanlarının insanca bir yaşam adına gerekli ücreti alması için sendika olarak mücadelelerinin devam edeceğini söyledi. 
Memur ve hizmetli eksikliğinin son yıllarda okullarda bir çok sorunu beraberinde getirdiğini dile getiren Karaca; bunun İŞ-KUR üzerinden alınan çalışanlarla değil yeterli sayıda ve kadrolu personel ataması ile çözüme kavuşacağını belirtti.
Komisyon toplantısında Yardımcı Hizmetler ve Genel İdari Hizmetleri Sınıfında çalışan memurların sorunları ve sorunlara karşı çözüm önerileri konuşuldu. 
Toplantı sonucu alınan kararlar ise şu şekilde sıralandı.
“3600 Ek Gösterge sadece öğretmenlere değil tüm eğitim çalışanlarına verilmelidir.
Öğretmenlere yönelik her eğitim öğretim dönemi başında verilmekte olan eğitim öğretim ödeneği ayrım yapılmadan tüm eğitim çalışanlarına bir maaş olarak verilmelidir.
Yardımcı Hizmetler ve Genel İdari Hizmetleri Sınıfında çalışan memurlara yönelik verilmekte olan ’’Giyecek Yardımı’’nın Kadın Erkek ayrımı yapılmadan günün ekonomik şartları dikkate alınarak Yardımcı Hizmetler ve Genel İdari Hizmetleri Sınıfında çalışan hizmetli, memur, V.H.K.İ ve şeflere de eşit bir şekilde verilmesi gerekmektedir.
 Merkezi Sistem Sınav görevleri tüm Yardımcı Hizmetler ve Genel İdari Hizmetleri Sınıfında çalışan memurlara sıra tahsisi yapılarak verilmelidir.
Hizmetli ve memur kadrosu unvanından görevde yükselme sınavları sonucunda şeflik kadrosuna atananlar ile Veri Hazırlama Kontrol İşletmeni (V.H.K.İ) kadrosundan şeflik kadrosuna atananlar arasında yan ödeme kat sayısından dolayı oluşan mağduriyet giderilmelidir.
Memur olarak görev yapmakta olanlara Veri Hazırlama Kontrol İşletmeni (V.H.K.İ) gibi görev yaptırılmakta ancak Veri Hazırlama Kontrol İşletmeni (V.H.K.İ) kadroları tahsisi yapılmamaktadır. Bu kadro tahsisinin yapılması gerekmektedir.
Genel İdari Hizmetleri Sınıfında çalışan memurların iş bölümü netleştirilmeli ve netleştirilecek iş bölümüne göre de eğitimlerin verilmesi, ilgili alanda memurun yetiştirilmesi gerekmektedir.
Yardımcı Hizmetler ve Genel İdari Hizmetleri Sınıfında çalışan memurların kendi görevleri haricinde başka bir iş ile görevlendirilmemesi gerekmektedir.
Memuriyete yeni başlayacak Yardımcı Hizmetler ve Genel İdari Hizmetleri Sınıfında çalışacak memurlara yönelik Hizmet İçi Eğitimler tam olarak verilmelidir.
Yardımcı Hizmetler ve Genel İdari Hizmetleri Sınıfında çalışan memurların görev tanımındaki ’’İdarecilerin Verdiği Diğer Görevleri de Yaparlar’’ tanımının net olarak açılımının yapılması gerekmektedir.
Görev yapmakta olan memurların görevlendirilmelerinde kişinin eğitim durumuna göre görevlendirilmeleri daha verimli olacaktır.
İl ve İlçelerde boşalan kadrolar duyuruya çıkartılmalı ve hizmet puanına göre atamaları yapılmalıdır.
Görevde Yükselme Sınavları her yıl bir kez yapılmalıdır.
Okul ve Kurumlarda görevlendirilen Toplum Yararına Personel yerine kadrolu yardımcı hizmetliler personeli atamalarının yapılması ve istihdamın yaratılması gerekmektedir.” (Haber Merkezi)
 

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