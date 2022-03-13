Karabük İl Jandarma Komutanı, hemşehrimiz Gümüş’ü ziyaret
Ankara’da yaşayan ve Karabük’le de iş ilişkileri bulunan hemşehrimiz Şahin Özcanbaz, Karabük İl Jandarma Komutanı, hemşehrimiz J.Kd.Alb. Garip Gümüş’ü ziyaret etti.
Güncel 13.03.2022, 18:39
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Ziyaret sırasında Genel Müdürümüz Mehmet Yolyapar’la da telefonda görüşen Albay Gümüş, hemşehrilerine selamlarını iletti.
1992 yılında Kara Harp Okulu’ndan mezun olan 1970 Çorum doğumlu J.Kd.Alb. Garip Gümüş, Ağustos 2020’de Karabük’e atanmıştı. (Haber Merkezi)
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