Karabıyık’tan Astsubaylar Günü kutlaması
Türkiye Emekli Astsubaylar Derneği (TEMAD) Çorum Şube Başkanı Ömer Ertan Karabıyık, 17 Ekim Astsubaylar Günü ve derneklerinin 36’ncı kuruluş yıldönümü nedeniyle bir açıklama yaptı.
Güncel 16.10.2020, 18:23
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TEMAD’ın kuruluşunun 36. yılını, Çorum TEMAD’ın kuruluşunun ise 17. yılını kutladıklarını belirten Karabıyık, “TEMAD 96 şubesi ile büyük bir camiadır. TEMAD, Atatürk ilke ve devrimlerine bağlı gönüllü, karşılıksız hizmet anlayışı ile kamu yararına dernek statüsündedir. Toplumsal fayda ön plandadır. Siyasi partilerle ilişkisi tarafsızdır. Ulusal sorunlarda söz sahibi olan, toplumdaki saygınlığı ve üyeleri arasındaki güçlü bağı ile örnek alınan sivil toplum kuruluşudur. Astsubay Günümüz kutlu olsun, ülkemizde sağlık, huzur ve barış içinde yaşasın” dedi. (Haber Merkezi)
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