Karabıyık güven tazeledi

Dernek binasında yapılan seçim sonucunda Ömer Ertan Karabıyık genel kurula katılan tüm üyelerin oyunu alarak güven tazeledi.

Seçimden sonra, Genel Başkan Hamza Dürgen Başkanlığındaki TEMAD Heyeti Çorum İl Başkanlığı’nı ziyaret etti. Genel Başkan Dürgen, TEMAD İl Başkanlığı’nda ve Çorum Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği ziyaretinde, şube yönetim kurulu üyeleri ve üyelerine hitap ederek soruları yanıtladı. Misafirperverliğinden dolayı Çorum Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği Başkanı Galip Deniz’e teşekkür etti.

2017-2021 döneminde Çorum Şube Yönetim Kurulunda görev yapan Şube Başkanı Ömer Ertan Karabıyık’a, TEMAD şildi ve teşekkür belgesi, Başkan Yardımcıları Nurettin Çevik, Hasan Söğüt, Sekreter Hasan Kaba, Muhasip Mustafa Çerkeşli, Yönetim Kurulu üyeleri Abdulkadir Büyük ve Metin Temur’a TEMAD’a yapmış oldukları katkı ve hizmetleri için Genel Başkan tarafından teşekkür belgesi takdim edildi.

Genel Kuruldan sonra Çorum Şehitliği ve Çorum 15 Temmuz Şehitler müzesi ziyaret edilerek saygı ve minnet borcu olunan tüm şehitler için dualar edildi. (Haber Merkezi)

