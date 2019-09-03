Karabayır Köyü Muhtarı kalbine yenik düştü

Merkeze bağlı Karabayır Köyü Muhtarı Şemsettin İnan, geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi.

66 yaşındaki Şemsettin İnan, dün ani bir şekilde kalp krizi geçirdi. Karabayır Köyü Muhtarı Şemsettin İnan’ın cenazesi bugün saat 12.00’de Karabayır Köyü’nde kılınacak cenaze namazından sonra köy mezarlığında toprağa verilecek.

ÇORUM HABER merhuma Allah’tan rahmet, ailesi ve tüm sevenlerine başsağlığı diler. (Haber Merkezi)