Karabayır Köyü Muhtarı İnan toprağa verildi

Geçirdiği kalp krizi sonucu vefat eden 66 yaşındaki Karabayır Köyü Muhtarı Şemsettin İnan, son yolculuğuna uğurlandı.

Muhtar Şemsettin İnan’ın cenazesi Karabayır Köyü’nde kılınan cenaze namazından sonra köy mezarlığında toprağa verildi.

Cenaze törenine; CHP İl Başkanı Hasan Eray Tüfekçi, CHP Merkez İlçe Başkanı İsmail Kalender, İl Genel ve Belediye Meclis üyeleri, parti yönetimi, bazı siyasiler, sivil toplum kuruluşlarının yöneticileri, muhtarlar ve çok sayıda vatandaş katıldı.

ÇORUM HABER, merhuma Allah’tan rahmet, kederli ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler. (Haber Merkezi)