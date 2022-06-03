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“Karabağ’ı unutturmamalıyız”

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop, resmi temaslarda bulunmak üzere Azerbaycan’ın başkenti Bakü’ye gitti.

Güncel 03.06.2022, 19:26
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“Karabağ’ı unutturmamalıyız”

TBMM Başkanı Mustafa Şentop’un heyetinde AK Parti MKYK Üyesi Çorum Milletvekili Ahmet Sami Ceylan’ın da yeraldığı parlamento heyeti yer aldı. 
INCSOS VII. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi’ne katılmak üzere Azerbaycan’ın başkenti Bakü’ye gelen heyet Haydar Aliyev Uluslararası Havalimanı’nda Azerbaycan Milli Meclis Başkan Yardımcısı Fazail İbrahimli, Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Ehliman Emiraslanov, Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçisi Reşad Mammadov, Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Çorumlu hemşehrimiz Cahit Bağcı ve diğer yetkililerce karşılandı. 
Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) ile Azerbaycan Milli Meclisi himayesinde, Azerbaycan Diplomatik Akademisi (ADA) Üniversitesi ve Uluslararası Balkan Üniversitesi’nin organize ettiği kongre için “Karabağ” ana tema olarak seçildi. Kongrenin açılışına Şentop ve Ceylan ile birlikte AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Dr. Özlem Zengin AK Parti İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya, TBMM Katip Üyesi ve AK Parti Kütahya Milletvekili İshak Gazel, Azerbaycan Milli Meclisi Başkanı Sahibe Gafarova, Azerbaycan Eğitim Bakanı Emin Emrullayev, Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk, üniversite yöneticileri ve 21 ülkeden 700’e yakın, Türkiye'den 43 Rektör ve 400 akademisyen katıldı.

“EĞİTİM ALANINDA SIKI İŞBİRLİĞİ YAPIYORUZ”
Can Azerbaycan'la köklü ilişkilerin her alanda olduğu gibi eğitim alanında da geliştirmeye çalıştıklarını belirten Milletvekili Ceylan, Türkiye ile Azerbaycan arasındaki eğitim ilişkilerinden sıkı iş birliği içerisinde olduklarını kaydetti.

“KARABAĞ’I UNUTTURMAMALIYIZ”
Azerbaycan'ın ve Türk dünyasının kanayan yarası olan Karabağ sorununun zaferle sonuçlanmasından memnuniyet duyduklarına vurgu yapan Ceylan; “Bu zaferi akademik olarak da taçlandırılması gerekmektedir. Karabağ'da yaşanan soykırım bir savaş sonucu değil, bir hedefti. Bizim görevimiz bu tür organizasyonlarla, yaşananları unutmamak ve unutturmamak için elimizden geleni yapmalıyız” dedi.

“ÇORUMLU 31 ŞEHİDİMİZ BURADA YATMAKTADIR”
Gittiği Bakü’de Türk Şehitliği'ni de ziyaret eden Milletvekili Ceylan, “Azerbaycan’ın bağımsızlığı için verilen mücadelede Türk vatandaşlarımızda şehit olmuştur. Ülkemizin birçok ilinden ve kadirşinas insanlarımızın yaşadığı Çorum’umuzdan 31 şehidimizi ve tüm şehitlerimizi rahmetle ve hayırla yâd ettik. 28 Mayıs 1918’de bağımsızlığını ilan eden Can yoldaşlarımız, Azerbaycan ‘lı kardeşlerimize selam olsun. Bağımsızlık yolunda şehadete yürüyen tüm Azerbaycanlı kardeşlerimizi saygı ve rahmetle yad ediyorum” diye konuştu.

“OMUZ OMUZA SAVAŞILMIŞTIR”
Azerbaycan’ın bağımsızlığı için omuz omuza savaşıldığını hatırlatan Milletvekili Ceylan, “Kahraman ordumuz Azerbaycan’ın bağımsızlığı uğruna Azerbaycanlı Türk kardeşlerimiz ile omuz omuza savaşmış ve 1130 şehit vermiştir. Onlar Azerbaycan’ın her yerinde birçok isimsiz mezarda ikinci vatanlarında yatmaktadır. Kardeşlik uğrunda canlarını seve seve feda edip “Ayrılırmı gönül candan, Türkiye Azerbaycan’dan” düsturunu yüreklerimizde perçinleyen, o muhteşem kahramanlarımız, şehit Mehmetçiklerimizin anısına dikilmiştir. 104 yıl önce Azerbaycan'ın bağımsızlığı için şehitlik mertebesine erişen aziz kahramanlarımız, kalplerde ölümsüz bir iz bıraktı. Şehitlerimizin ruhları şad, mekanları cennet, makamları ali olsun” şeklinde konuştu.
(Haber Merkezi)
 

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