Karabacaklar Mobilya’yı ziyaret
Güncel 23.01.2022, 17:58
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AK Parti İl Başkanı Av. Yusuf Ahlatcı, Yardımcısı Yılmaz Peker ile birlikte Buharaevler’deki Karabacaklar Mobilya’yı ziyaret ederek, firma sahipleri Ali Karabacak ve Berkant Karabacak’a “hayırlı olsun” temennilerini ilettiler.
Ahlatcı ve Peker, görkemli mobilya mağazası için bol kazanç dileğinde bulundular. (Haber Merkezi)
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