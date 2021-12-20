Karabacak Premium’a “hayırlı olsun” ziyareti

Yeni bir konsept ile ilimizdeki 6.’ncı şubesini “Karabacak Premium” ismiyle İlhan Gürel Caddesi’nde hizmete açan işadamı Ali Karabacak ile ailesine kutlama ziyaretleri devam ediyor.

Karabacak Grup Yönetim Kurulu Başkanı Ali Karabacak ile oğulları Berkan ve Emre Karabacak son olarak Vali Mustafa Çiftçi ile CHP İl Başkanı Mehmet Tahtasız ve beraberindeki heyeti ayrı ayrı ağırladı.

Vali Mustafa Çiftçi beraberinde Vali Yardımcısı Murat Çağrı Erdinç, İl Emniyet Müdürü Mehmet Gülser, İl Ticaret Müdürü Fikret Yıldırım, İŞKUR İl Müdürü Levent Tuzcu ile birlikte Karabacak Premium Mağazası’nı ziyaret ederek hayırlı olsun dileklerini iletti. Heyet Karabacak ailesi ile görüşerek hem mağazayı gezdi hem de bol kazançlar diledi.

Mersin mitingi nedeni ile açılışına katılamadığı Karabacak Premium Mağazası’nı eşi Perinay Gazioğlu Tahtasız, Merkez İlçe Başkanı Ulaş Tokgöz, İl Kadın Kolları Başkanı Kamile Anar, İl Genel Meclisi Grup Başkanvekili Yıldız Bek, Belediye Meclis Üyesi Hüseyin Gazi Uysal ve İl Yönetim Kurulu Üyesi Meftun Karatepe ile birlikte ziyaret eden CHP İl Başkanı Tahtasız ilimize 6.’ncı mağazayı kazandıran Ali Karabacak ve ailesini kutlayarak mağaza hakkında bilgi aldı.



(Volkan SINAYUÇ)

