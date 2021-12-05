Karabacak Premium’a görkemli açılış

Çorum’da mobilya sektörünün güçlü isimlerinden ilimizin köklü firması Karabacak Mobilya, 6’nci mağazasını görkemli bir törenle hizmete sundu. Açılış siyasi parti yöneticileri, kamu kurum ve kuruluşları ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerini biraraya getirdi.



Karabacak Premium Mobilya Mağazası önceki gün yoğun bir katılımla düzenlenen törenle açıldı. Karabacak Mobilya’nın 39. yılında yeni bir konseptle hizmet verecek olan 6’ncı mağazası İlhan Gürel Caddesi’nde hizmete girdi. Yüzölçümü 1.000 metrekare olan mağaza, mimarlarıyla birlikte, proje işleri, otel, villa, ofis, mutfak konularında, Çorum'a ve çevre illere ücretsiz hizmet verecek. Firma yetkilileri, tüm Türkiye’ye ücretsiz sevkiyat ve kurulum yapacak. Karabacak Premium, farklı tarz ve konseptin oluşturulduğu, onlarca markanın bayiliği ile sayısız markanın sunulduğu bir mağaza olarak hizmet verecek.



39 yıldır Çorum’da mobilya sektöründe hizmet veren Karabacak Mobilya, perakende mobilyacılık sektörüne yön veren firmalar arasında yer almayı başardı. Türkiye’nin ve dünyanın en ünlü markalarının buluştuğu Karabacak Premium, “Kalite Tesadüf Değildir” sloganıyla yüzlerce model ve en trend ürün çeşitlerini Çorumluların beğenisine sundu. 6. şubesini ilimize kazandıran firma toplam 10 bin metrekarelik bir alanda, onlarca personel ile hizmet veriyor. Firma kurucusu Sadık Karabacak, oğlu Ali Karabacak ve torunları Berkan ve Emre ile açılış törenine katılan davetlilerle yakından ilgilenirken, program yeni tip koronavirüs pandemi kurallarına uygun olarak gerçekleştirildi.



Açılış törenine; AK Parti Çorum Milletvekili ve MKYK Üyesi Ahmet Sami Ceylan, AK Parti Çorum Milletvekili Oğuzhan Kaya, Vali Yardımcısı Tamer Orhan, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, İl Emniyet Müdürü Mehmet Gülser, Osmancık Belediye Başkanı Ahmet Gelgör, Dodurga Belediye Başkanı Mustafa Aydın, Mecitözü Belediye Başkanı Veli Aylar, Çorum eski Milletvekili Adnan Türkoğlu, Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı Erol Karadaş, TSO Yönetim Kurulu Başkanı Çetin Başaranhıncal, CHP Merkez İlçe Başkanı Ulaş Tokgöz, AK Parti İl yöneticileri, CHP İl Yönetim Kurulu Üyeleri, İYİ Parti İl Başkanı Bekir Özsaçmacı, DEVA Partisi İl Başkanı Orhan Vargeloğlu, Gelecek Partisi İl Başkanı Barış Coşgunsu, Türkiye Değişim Partisi İl Başkanı Engin Erenler, TDP Merkez İlçe Başkanı Eralp Armakan, Ticaret İl Müdürü Fikret Yıldırım, Sungurlu Belediye Başkan Yardımcısı Mükremin Dağaşan, İl Genel Meclis Üyeleri İbrahim Çiftçi, Suat Atalay, Türk-İş İl Temsilcisi Sefer Kahraman, Belediye-İş Şube Başkanı Mehmet Şen, Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Çorum Şube Başkanı Nurettin Aksoy, Türk Büro-Sen Şube Başkanı Sami Çam, Pancar Ekicileri Kooperatifi Başkanı Ahmet Pehlivan, ÇESOB Başkan Vekili Erdal Kolaylı, Oto Tamirciler Odası Başkanı Necmettin Uzun, Bakkallar ve Bayiler Odası Başkanı Özkan Şanal, Sebzeciler ve Pazarcılar Odası Başkanı Erdoğan Yılmaz, Elektrikçiler ve Su Tesisatçıları Odası Başkanı Erol Bozkurt, Dikiciler ve Kunduracılar Odası Başkanı Halil Gürbüzer, Mobilyacılar Odası Başkanı Yalçın Kılıç, Aşçı ve Lokantacılar Odası Başkanı Burhan Balcı, Muhtarlar Federasyonu Başkanı Zeki Oral, Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği Başkanı Adem Mert, Oto Galericileri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Fahri Yandık, TAPDER Başkanı Murat Alaçam, Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Derneği İl Başkanı ve Eğitim Gücü Sendikası İl Temsilcisi Ahmet Ölçer, İnegölspor Kulüp Başkanı Kani Ademoğlu ile çok sayıda davetli katıldı.



Karabacak Grup Yönetim Kurulu Başkanı Ali Karabacak yaptığı açılış konuşmasında tüm katılımcılara teşekkür ederek, yeni mağaza hakkında bilgiler verdi. 39 yıl önce 30 metrekare alanda başladıkları mobilya sektöründe bugün 6 mağaza, 10 bin metrekare kapalı alan ve onlarca çalışanla hizmet etmenin gururunu yaşadıklarını belirten Ali Karabacak, “39 yıl önce babam Sadık Karabacak’ın attığı tohumlar bugün emeğini vermeye başladı. 30 metrekare alanda başladığımız ticari hayatımıza bugün 6 adet mağaza, 10 bin metrekare kapalı alan ve onlarca çalışanımızla Çorum’umuza hizmet etmekten gurur duyuyoruz. Çorum’da marka olduk, inşallah Türkiye’de de marka olmak için var gücümüzle çalışacağız. Biz hizmet edeceğiz, siz destek vereceksiniz, Rabbim de takdir edecek” diye konuştu.

Açılışta konuşan AK Parti Çorum Milletvekili Ahmet Sami Ceylan, AK Parti Çorum Milletvekili Oğuzhan Kaya ve Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın da Türkiye’nin ekonomik olarak zor günler geçirdiğini, bu dönemde böyle önemli bir yatırıma imza atan Karabacak ailesini gönülden tebrik ettiklerini, Karabacak Mobilya’nın yoluna emin adımlarla güçlenerek devam ederek ülke genelinde aranan bir marka olmasını dilediklerini vurguladı. Protokol üyeleri yeni mağazanın Çorum’a hayırlı uğurlu olmasını temennilerini de dile getirdi.



Protokol mensupları, dualar eşliğinde açılış kurdelasını kestikten sonra mağazayı gezerek Ali Karabacak’tan ürünler hakkında bilgi aldı. Bülent Özkömürcü’nün sunumunda yapılan açılışta katılımcılara çeşitli ikramlarda da bulunuldu.



(Volkan SINAYUÇ)