Karabacak Premium Mobilya Mağazası Çorum’a çok yakışacak!
Güncel 30.11.2021, 20:09
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Karabacak Premium Mobilya Mağazası, 4 Aralık 2021 Cumartesi günü saat 14.00’de, Dr. İlhan Gürel Caddesi’nde hizmete açılacak.
Çorum’un mobilya sektöründeki yıldızlarından Karabacak, böylelikle 39. yılını 6. şubesi ile taçlandırmış olacak.
Yüzölçümü 1.000 metrekare olan mağaza, mimarlarıyla birlikte, proje işleri, otel, villa, ofis, mutfak konularında, Çorum’a ve çevre illere ücretsiz hizmet verecek. Tüm Türkiye’ye ücretsiz sevkiyat ve kurulum yapılacak.
Karabacak Premium, farklı tarz ve konseptin oluşturulduğu, onlarca markanın bayiliği ile sayısız markanın sunulduğu bir mağaza. Ve açılışa gün sayıyor.
(Aliye ÖNCEL)
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