Karabacak, EkoTürk’te Moleron’u anlattı

Ali Karabacak, şimdi de ünlü program yapımcısı Ali Çağatay ile “Ekotürk” kanalında “Son Seans” adlı programın canlı yayın konuğu oldu. 40 dakikalık doyurucu bir programa imza atan Ali Karabacak, Türkiye’de 45 lüks mobilya firmasının bir araya gelerek online platformda oluşturduğu Moleron hakkında bilgiler aktararak, mevcut gidişatı değerlendirdi. Karabacak, sektöre seslenerek, “artık babadan, dededen kalma yöntemlerle ticaret yapılamıyor. Bu anlayışı terk erip dijital platformda yerinizi alın” dedi.

Moleron’un dijital ortamdaki yeri hakkında bilgiler veren Çorumlu iş insanı Ali Karabacak, kendisine yöneltilen sorulara da yanıt vererek keyifli bir sohbet sağladı.

Yoğun ilgi gören programın sunucusu Ali Çağatay ise Ali Karabacak nezdinde tüm Çorumlu girişimcileri ve iş insanlarını tebrik ederek, Ahlatcı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Ahlatcı’ya da selamlarını iletti.

Çağatay, “Bu yiğitler, bu yürekli insanlar hep Çorum’dan mı çıkıyor?” diyerek Çorumluların girişimci ruhunun, cesaret dolu atılımlarının alkışlanması gerektiğinin altını çizdi.

(Haber Merkezi)

