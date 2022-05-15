Son Dakika

Karabacak, EkoTürk’te Moleron’u anlattı

Çorum’da ve ülkemizde mobilya sektörünün önde gelen isimlerinden, Moleron Yönetim Kurulu Başkanı Ali Karabacak, ulusal kanallarda “Moleron” oluşumunu anlatmaya devam ediyor.

Güncel 15.05.2022, 18:18
15
Karabacak, EkoTürk’te Moleron’u anlattı

Ali Karabacak, şimdi de ünlü program yapımcısı Ali Çağatay ile “Ekotürk” kanalında “Son Seans” adlı programın canlı yayın konuğu oldu. 40 dakikalık doyurucu bir programa imza atan Ali Karabacak, Türkiye’de 45 lüks mobilya firmasının bir araya gelerek online platformda oluşturduğu Moleron hakkında bilgiler aktararak,  mevcut gidişatı değerlendirdi. Karabacak, sektöre seslenerek, “artık babadan, dededen kalma yöntemlerle ticaret yapılamıyor. Bu anlayışı terk erip dijital platformda yerinizi alın” dedi.
Moleron’un dijital ortamdaki yeri hakkında bilgiler veren Çorumlu iş insanı Ali Karabacak, kendisine yöneltilen sorulara da yanıt vererek keyifli bir sohbet sağladı.
Yoğun ilgi gören programın sunucusu Ali Çağatay ise Ali Karabacak nezdinde tüm Çorumlu girişimcileri ve iş insanlarını tebrik ederek, Ahlatcı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Ahlatcı’ya da selamlarını iletti. 
Çağatay, “Bu yiğitler, bu yürekli insanlar hep Çorum’dan mı çıkıyor?” diyerek Çorumluların girişimci ruhunun, cesaret dolu atılımlarının alkışlanması gerektiğinin altını çizdi.
(Haber Merkezi)
 

Yorumlar (0)
Yorum yapabilmek için lütfen üye girişi yapınız!
banner255
banner133
15°
kapalı
banner364
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 37 81
2. Fenerbahçe 37 70
3. Konyaspor 37 65
4. Başakşehir 37 62
5. Beşiktaş 37 58
6. Alanyaspor 37 59
7. Karagümrük 37 57
8. Antalyaspor 37 56
9. Adana Demirspor 36 52
10. Kasımpaşa 37 51
11. Hatayspor 37 51
12. Sivasspor 36 48
13. Galatasaray 36 48
14. Kayserispor 37 47
15. Giresunspor 37 45
16. Gaziantep FK 37 44
17. Rizespor 36 36
18. Altay 37 34
19. Göztepe 37 28
20. Ö.K Yeni Malatya 37 20
Takımlar O P
1. Ankaragücü 35 67
2. Ümraniye 35 67
3. Bandırmaspor 35 61
4. İstanbulspor 35 59
5. Erzurumspor 35 58
6. Eyüpspor 35 54
7. Manisa Futbol Kulübü 36 49
8. Tuzlaspor 35 49
9. Samsunspor 35 48
10. Gençlerbirliği 35 48
11. Keçiörengücü 35 48
12. Boluspor 35 47
13. Denizlispor 35 46
14. Altınordu 35 45
15. Adanaspor 35 45
16. Bursaspor 35 41
17. Kocaelispor 35 41
18. Menemen Belediyespor 35 38
19. Balıkesirspor 35 12
Takımlar O P
1. M.City 37 90
2. Liverpool 36 86
3. Chelsea 36 70
4. Tottenham 37 68
5. Arsenal 36 66
6. M. United 37 58
7. West Ham United 37 56
8. Wolverhampton Wanderers 37 51
9. Leicester City 36 48
10. Brighton 37 48
11. Crystal Palace 36 45
12. Aston Villa 36 44
13. Brentford 37 43
14. Newcastle 36 43
15. Southampton 36 40
16. Everton 36 39
17. Leeds United 37 35
18. Burnley 36 34
19. Watford 37 23
20. Norwich City 37 22
Takımlar O P
1. Real Madrid 36 84
2. Barcelona 36 72
3. Atletico Madrid 36 67
4. Sevilla 36 66
5. Real Betis 36 61
6. Real Sociedad 36 59
7. Villarreal 36 56
8. Athletic Bilbao 36 52
9. Osasuna 36 47
10. Valencia 37 45
11. Celta Vigo 36 43
12. Rayo Vallecano 36 42
13. Espanyol 37 41
14. Elche 36 39
15. Getafe 36 38
16. Granada 36 37
17. Cadiz 36 35
18. Mallorca 36 33
19. Deportivo Alaves 36 31
20. Levante 36 29

Gelişmelerden Haberdar Olun

@