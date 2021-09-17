Karaaslan, Belediye’nin yatırımlarını inceledi

Karaaslan, AK Parti İl Başkanlığınca organize edilen “Şehrim 2023 Şehir Buluşması” çalıştayının ardından İnönü Caddesi ve tarihi Ayakkabıcılar Arastası'nda esnaf ziyareti yaptı.

Ziyaret ettiği dükkanlarda esnafa çam fidanı hediye eden Karaaslan, bereketli ve bol kazanç temennisinde bulundu.

Karaaslan, daha sonra Çorum Belediyesi’nce yürütülen tarihi Velipaşa Hanı Restorasyon Projesi, Dikiciler Arastası Restorasyon Projesi ile Saat Kulesi ve Çevresi Cephe Sağlıklılaştırma Projesi kapsamında yürütülen çalışmaları inceledi.

Ahilik Haftası kutlama etkinlikleri çerçevesinde Hürriyet Meydanı'na kurulan, esnafın el emeği ürünlerinin sergilendiği stantları da gezen Karaaslan, ardından Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın'ı ziyaret etti. Ziyarette Aşgın, yürütülen projeler hakkında Karaaslan'a sunum yaptı.

Karaaslan, ziyaretin ardından Velipaşa Konağı'nda “Medeniyet Sohbetleri” programı kapsamında, kentteki aydınlarla basına kapalı toplantıda bir araya geldi.

(AA)

