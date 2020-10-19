Karaağaç Taş Ocağı açılıyor

Bugün saat 14.00’te açılışı yapılacak Karaağaç Taş Ocağı Tesislerinin Çorum’un gerek belediye gerekse özel sektörün uzun yıllar altyapı malzemesi ihtiyacını karşılayabilecek kapasiteye sahip olduğu belirtildi.

Asfalt üretiminde kullanılan petrol ürünleri hariç tüm malzemeleri kendi bünyesinde üretebilen bir belediye olduklarını ifade eden Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, “Açılışlarımıza ara vermeden devam ediyoruz. Çorum’umuza uzun yıllar hizmet edecek bir tesisimizi daha açılış aşamasına getirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Melikgazi mevkiinde hali hazırda bir taş ocağımız vardı; bu tesisimizin yetersiz kaldığı anlar oluyordu. Altyapı ve asfalt noktasında büyük hedeflerimiz var; bu hedeflere ulaşmaya çalışırken herhangi bir aksaklıkla karşılaşmamak için altyapı malzemesi tedariği konusunda ikinci bir tesis olan Karaağaç Taş Ocağı Tesisimizin yapımına başlamıştık. 19 Ekim Pazartesi günü tesisimizi hizmete açıyoruz. Şehrimize hayırlı olsun” dedi. (Haber Merkezi)