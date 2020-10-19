“Karaağaç Taş Ocağı 55 yıl hizmet verecek”

Merkeze bağlı Karaağaç Köyü yanında bulunan Taş Ocağı Tesisi’in açılışı önceki gün yapıldı. Açılışa Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, MHP İl Başkanı Agah Karapıçak, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Erhan Akar, Belediye Başkan Yardımcıları Lemzi Çöplü, İsmail Yağbat, Turhan Candan, Alper Zahir, İl Genel Meclis Başkanı Osman Günay, ÇESOB Başkanı Recep Gür, Şoförler ve Nakliyeciler Odası Başkanı Tahsin Şahin, bazı daire müdürleri, il genel ve belediye meclis üyeleri ile muhtarlar ve belediye birim amirleri katıldı.

Törende selamlama konuşması yapan Karaağaç Köy Muhtarı Adem Ölçer, köylerine yapılan hizmetlerden dolayı belediyeye teşekkür etti. Daha sonra kürsüye gelen Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, “Taş ocağımız uzun yıllar şehrimize hizmet edecek. En az 55 yıl buradaki rezervimiz yeterli olacak” diye konuştu.

Belediyenin asfalt ve altyapıda kullandığı mekanik ve dolgu malzemelerini kendisi üreterek yol yapım maliyetlerini en aza indiren Belediye’nin bu malzemelerin üretildiği ikinci tesise kavuştuğunu anlatarak 19 Ekim’in Muhtarlar Günü olması nedeniyle muhtarların gününü kutlayan; muhtarların hem köylerde hem de mahallelerde gören gözleri işiten kulakları olduğunu söyleyen Aşgın, “Muhtarlarımız olmasa bu kadar, etkin bu kadar verimli çalışmalar yapamazdık” dedi.

Belediye Başkanı Aşgın, topraklarını Ermenistan işgalinden kurtaran Azerbaycan’ın yanında olduklarını da bir kez daha yineledi. Başkan Aşgın, “Bizim ecdadımız 100 yıl önce oraya gitmiş, orada şehitlerimiz var. Çorumlu şehitlerimiz var. Fuzuli kenti biliyorsunuz plakası da aynı bizim gibi 19 geçtiğimiz günlerde özgürlüğüne tekrar kavuştu. Bu kentimiz özgür oldu, sanki biz özgür olmuşçasına sevindik. Kalbimiz onlar gibi kıpır kıpır Allah'ın izniyle Karadağ'daki o bütün engeller kalkacak ve Türk'ün Şanlı bayrağı hem Azerbaycan Türk'ün Şanlı bayrağı Hem de bizim şanlı bayrağımız İnşallah o dağlarda dalgalanmaya devam edecek” diye konuştu.

“GAZDAN AYAĞIMIZI KESMİYORUZ”

Konuşmasının devamında yapılan çalışmalardan bahseden Başkan Aşgın, şu ifadelere yer verdi: “Belediye olarak gazdan ayağımızı çekmiyoruz. Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını veya başka sorunlar olabilir. Hiçbir bir bahanenin arkasına sığınmadan elhamdülillah bir yandan temeller atıyoruz, bir yandan açılışlar yapıyoruz.”

“TAŞ OCAĞI 55 YIL HİZMET EDECEK”

Boğabağı Köyü’ndeki taş ocağında üretimi durdurduklarını belirten Aşgın, “Melikgazi’deki taş ocağında üretimimiz devam ediyor. Burada da önemli bir taş rezervimiz var. Yıllık buradan üretim olarak düşündüğümüzde hedefimiz 400 bin ton. Bu yıl mevsim itibariyle geç başladık çalışmaya, 151 ton taşı üretmiş olduk. Bir kısmı burada depoluyoruz.

Depomuzdan kullanacağız bir kısmını da şehrimizin caddelerinde, sokaklarında hemşerilerimizin ayağı toza değmesin diye çalışmaya devam ediyoruz. Burası sadece belediyemize değil özel sektörümüze de hizmet edecek. Taş ocağımız uzun yıllar şehrimize hizmet edecek. En az 55 yıl buradaki rezervimiz yeterli. Şehrimize hayırlı uğurlu olsun” dedi.

Konuşmaların ardından Kurban kesimi gerçekleştirildi. Yapılan duadan sonra da tesisin açılış kurdelesi kesildi. Temsili dinamit patlatılmasının ardından da davetlilere ikramlarda bulunuldu.

(Nurdan AKBAŞ)