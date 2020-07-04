Kara yollarında durum

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun İzmit Batı Kavşağı-İzmit Kandıra Kavşağı arasındaki Gültepe mevkisinde alt geçit yapım çalışması nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Merzifon-Çorum yolunun 0-2. kilometrelerinde Merzifon OSB Kavşağı'nda kavşak imalatı çalışmaları dolayısıyla ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor.

enemen-Aliağa-Çandarlı Otoyolu'nun 36-42. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları sebebiyle İzmir-Çandarlı yönü trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü yapılıyor.

Milas-Yatağan yolunun (Karaltı-Eskihisar) 22-27. kilometrelerinde BSK yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor.

Balıkesir-Akhisar yolu üzerinde bulunan köprülerde genleşme derz ve bakım onarım çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Ankara-Bala-Karakeçili yolunun 0-4. kilometrelerinde üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle Bala-Ankara istikametinde ulaşım tek şeritten kontrollü yapılıyor.

Kemer-Kumluca yolunun 23-24. kilometrelerinde Çıralı Kavşağı mevkisinde meydana gelen heyelan nedeniyle ulaşım kontrollü yapılıyor.

Kayseri-Malatya yolunun 91-93. kilometrelerinde köprülü kavşak yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Suşehri-Refahiye yolunun 11-13. kilometrelerinde yol yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü yapılıyor.

Trabzon-Rize yolunun 15-19. kilometrelerinde sinyalizasyon sistemleri bakım onarım çalışması nedeniyle ulaşım her iki yönde tek şeritten kontrollü sağlanıyor.