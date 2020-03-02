Kara avcılığı sezonu 1 Mart'ta sona erdi

Çorum Orman ve Su İşleri Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Merkez Av Komisyonu Kararınca yeni av sezonu açılıncaya kadar her türlü kara avcılığı yapmanın yasaklandığı belirtildi.

Yasağın ihlali durumunda para cezası ve belge iptali gibi idari yaptırımlar uygulanacağının vurgulandığı açıklamada, "2020-2021 av sezonu Merkez Av Komisyonu tarafından mayıs ayı içerisinde tarihler belirlenerek alınacak kararla ve ağustos ayı içerisinde başlayacaktır. Bu kararda 2020-2021 Av Döneminde uygulanacak avlanma usul ve esasları ile av hayvanı türlerine göre avın açılacağı tarihler yeniden belirlenecektir. Bakanlıkça ve Merkez Av Komisyonunca getirilen kurallara uyulması; av ve yaban hayatı kaynaklarının koruma kullanma dengesi içerisinde sürdürülebilirliğinin sağlanması ve gelecek kuşaklara aktarılması açısından büyük önem arz etmektedir." ifadelerine yer verildi.

AA