Kar yağışı etkili oluyor

Çorum Belediyesi, karla mücadele çalışmalarına 50 araç ve 240 personelle devam ediyor.

Karayolları Şube Müdürlüğü ekipleri ise Samsun-Ankara kara yolunu ulaşıma açık tutmak için çaba harcıyor.

Kar yağışının aralıklarla perşembe gününe kadar devam etmesi beklenen kentte hava sıcaklığı sıfır derecenin altında seyrediyor.