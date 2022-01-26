Kar yağışı etkili oluyor
Çorum'da iki gün aranın ardından sabah saatlerinde yeniden başlayan kar yağışı, etkili oluyor.
Güncel 26.01.2022, 18:57
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Çorum Belediyesi, karla mücadele çalışmalarına 50 araç ve 240 personelle devam ediyor.
Karayolları Şube Müdürlüğü ekipleri ise Samsun-Ankara kara yolunu ulaşıma açık tutmak için çaba harcıyor.
Kar yağışının aralıklarla perşembe gününe kadar devam etmesi beklenen kentte hava sıcaklığı sıfır derecenin altında seyrediyor.
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