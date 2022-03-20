Kar yağışı etkili oluyor
Çorum'da etkili olan kar yağışıyla kent merkezi yeniden beyaza büründü.
Güncel 20.03.2022, 13:23 20.03.2022, 13:50
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Aralıklarla etkili olan yağış, sıfır derecenin altında seyreden sıcaklıkla birlikte hayatı olumsuz etkiliyor.
Soğuk ve yağışlı havanın neden olduğu buzlanmadan dolayı sürücüler trafikte ilerlemekte güçlük çekiyor.
Kar yağışı ayrıca Samsun-Ankara kara yolunun Çorum sınırları içindeki bazı bölümlerinde ulaşımda aksamalara neden oluyor.
Kar yağışının aralıklarla hafta boyu devam etmesi bekleniyor.
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