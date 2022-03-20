Kar yağışı etkili oluyor

Aralıklarla etkili olan yağış, sıfır derecenin altında seyreden sıcaklıkla birlikte hayatı olumsuz etkiliyor.

Soğuk ve yağışlı havanın neden olduğu buzlanmadan dolayı sürücüler trafikte ilerlemekte güçlük çekiyor.

Kar yağışı ayrıca Samsun-Ankara kara yolunun Çorum sınırları içindeki bazı bölümlerinde ulaşımda aksamalara neden oluyor.

Kar yağışının aralıklarla hafta boyu devam etmesi bekleniyor.