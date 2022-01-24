Kar yağışı etkili oldu

Çorum Meteoroloji İstasyon Müdürlüğü yetkililerinden alınan bilgiye göre, cumartesi öğle saatlerinde yağmur şeklinde başlayıp kara dönüşen ve aralıksız devam eden yağış nedeniyle kent merkezindeki kar kalınlığı 25, Kargı ilçesi ile Sinop'un Boyabat ilçesi sınırında ise 59 santimetreye ulaştı.

Orta Karadeniz'i İç Anadolu Bölgesi'ne bağlayan Samsun-Ankara kara yolunun Çorum sınırları içinde kalan bazı bölgelerinde ise kar kalınlığı 47 santimetre ölçüldü.

Kar yağışının aralıklarla perşembe gününe kadar devam etmesi beklenen kentte hava sıcaklığı sıfır derecenin altında seyrediyor. Hafta sonuna kadar hava sıcaklıklarının en yüksek sıfırın altında 2, en düşük sıfırın altında 10 derece civarında olacağı tahmin ediliyor.