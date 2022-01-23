Kar yağışı devam ediyor, araçlar yolda kaldı

Kar yağışı ve buzlanma nedeniyle Çorum-Ankara ve Çorum-Samsun karayolunda çok sayıda TIR ve otomobil yolda kaldı. Yolda kalan sürücülerin yardımına jandarma, karayolları, AFAD ekipleri ile Çorum Offroad Arama ve Kurtarma Derneği (ÇOROOF) üyeleri koştu. Arazili araçları olan ekipler bölgede kara saplanan TIR ve otomobilleri çekerek yolun tekrar araç trafiğine açılmasını sağladı. Dernek üyeleri köy yollarında mahsur kalan 112 Acil Sağlık ekiplerinin de aralarında bulunduğu çok sayıda aracı kar ve tipiye rağmen halatla çekerek bulunduğu yerden çıkardı.

Kent merkezinde ise Çorum Belediyesi'ne bağlı ekipler, ana arterler başta olmak üzere araç ve yaya trafiğinin yoğun olduğu bölgelerde kar küreme ve tuzlama çalışması yaptı. Kar nedeniyle ulaşımda zaman zaman aksamalar yaşandı. Mehmet Akif Ersoy Caddesinde bazı sürücüler yolda kaldı.

(Yusuf ÇINAR)