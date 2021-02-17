Kar pazarları da vurdu

Daha önce Cumartesi günleri kurulan ancak yeni tip koronavirüs pandemisi sürecinde haftasonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle Salı gününe alınan “Cumartesi Pazarı”, yüzde 25’lik bir kapasite ile kuruldu.

Yoğun kar yağışı sonucu yolların kapanması, fırtına ve don olayları nedeniyle gerek köylerde, gerekse ilçe ve şehir merkezinde bulunan üreticiler pazara gelip tezgah açamazken, pazarın büyük bir bölümü boş kaldı. Alışveriş yapmak üzere pazara gelen vatandaşlar, birkaç parça ürün alarak gitmek zorunda kaldı. Bazı vatandaşlar ise manav ve diğer alışveriş merkezlerinden ihtiyaçlarını gidermeyi tercih etti.

Kale Mahallesi’nde Salı günleri kurulan Salı Pazarı’nda da benzer durum yaşandı.

(Haber Merkezi)