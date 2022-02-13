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Kar festivaline yoğun ilgi

Çorum’da ilk kez düzenlenen kar festivalinde vatandaşlar, kızaklı kayak, kar topu savaşı, halat çekme yarışmaları ile doyasıya eğlendi. 

Güncel 13.02.2022, 17:21
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Kar festivaline yoğun ilgi

Çorum Belediyesi’nin ev sahipliğinde Çatak Tabiat Parkı’nda düzenlenen kar festivali renkli görüntülere sahne oldu. Festival kapsamında kızaklı kayak, kar topu savaşı, halat çekme yarışmaları ve müzik gösterileri başta olmak üzere çok sayıda etkinlik düzenlendi. Gençler kentte ilk kez gerçekleştirilen kar festivalinin tadını doyasıya çıkarttı. Köse Dağı’nın sırtlarındaki Çatak Tabiat Parkı'nda beyaz örtü ve eşsiz manzaranın keyfini çıkaran ve gönüllerince eğlenen gençleri Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın da yalnız bırakmadı. Şenliğe katılan gençlerle sohbet ederek yakından ilgilenen Başkan Aşgın, etkinliklerde gençlere eşlik etti. Yoğun katılımın olduğu programda katılımcılara sıcak çorba, karlı pekmez ve sucuk-ekmek ikramı yapıldı. 

"Kar yağışının güzelliğini doya doya yaşasınlar istedik" 
Çorum’da son 20 yılın en yoğun kar yağışının yaşandığını hatırlatan Belediye Başkanı Aşgın, “Susuzluktan bunaldığımız ve özellikle tarımda hububatta sıkıntıyı yaşayacağımızı düşündüğümüz bir anda Allah kullarını yalnız bırakmadı. Ülke genelinde olduğu gibi Çorum’da da bizleri kar rahmetiyle buluşturdu. 20 yılda madem bu kadar yağış oldu, Çorum’daki gençlerimiz, yavrularımız kar yağışının güzelliğini doya doya yaşasınlar istedik. Şehrimizde bunu yaşayacakları bir imkanımız, ortamımız çok fazla bir mekan yok. En yakın mekan ise Çatak Tabiat Parkımızdı. Çatak, gerçekten çok güzel bir tabiat parkı. Asırlık ormanımız ve karın da yoğun olduğu bir alan. Bir saatlik bir duyuru yapıldı. Şu anda 400 gencimiz aileleriyle beraber burada karın güzelliklerini doyasıya yaşıyorlar. Bir yandan kızaklarla kayıyorlar, bir yandan kar topu oynuyorlar. Bir taraftan canlı müzik eşliğinde eğleniyorlar. Çorum Belediyesi olarak biz de gençlerimizin mutluluğuna ortak olduk. Bütün gençlerimize iyi eğlenceler diliyorum. Gerçekten mutlu olduk. Gençlerimiz de bizi yalnız bırakmadı” dedi. 

"Gençlerde, çocuklarda gördüğümüz mutluluk bizleri gururlandırdı" 
Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürü Mustafa Gözler, “Karda gençlerimiz çok eğlendi. Uzun zamandır kara hasrettik. Kar bereketiyle birlikte etkinliğin düzenlenmesi çok güzel oldu. İlk kez düzenleniyor. Ormanlık alanda, doğal bir alanda da düzenlenmesi güzellik teşkil etti. Güzel oldu. Gençlerde, çocuklarda gördüğümüz mutluluk bizleri gururlandırdı. Çorum Belediye Başkanımız Halil İbrahim Aşgın’a ve ekibine teşekkür ediyorum” diye konuştu. 
Çatak Tabiat Parkı’nda düzenlenen etkinlikte yaban hayvanları da unutulmadı. Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürü Mustafa Gözler ile gençler doğaya yem bıraktı. Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü yetkilileri, 1984 yılında tescil edilen ve karaçam ormanlarıyla kaplı tabiat parkında kızıl geyik, karaca, yaban tavşanı, kurt, tilki gibi yaban hayvanlarının bulunduğunu belirttiler. 
Etkinlikte Başkan Aşgın'a Belediye Başkan Yardımcıları İsmail Yağbat, Turhan Candan ve Murat Erdem ve İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürü Mustafa Bayrak eşlik etti. 

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