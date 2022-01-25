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Kar beyazlığında, sevgi ve umuda duygusal gezinişler

Salvatore Adamo söylüyor: Tombe la neige…Hafif batı müziği şarkılarına yazdığı Türkçe sözlerle efsaneler arasına adını yazdıran Fecri Ebcioğlu Türkçeleştiriyor. Ve arkasından, Ajda Pekkan ile Nilüfer, adeta bize ait bir şarkı gibi belleklerimize kazıyorlar: “Her yerde kar var”…

Güncel 25.01.2022, 21:11
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Kar beyazlığında, sevgi ve umuda duygusal gezinişler

Adamo’nun bu harika şarkısının orijinali, bir de Love Story görüntülerinin üzerine videoya dönüştürülmez mi? Beyaz perdenin efsane aşıkları Ali McGraw ve Ryan O’Neal’in kendilerini karların üzerine bırakışları…Abidin mutluluğun resmini yapamadı belki, ama işte bu sahneler mutluluğun görüntüleri olarak asılı duruyor anı defterimizde. 
Yarım asrı aşkın süredir ben, her kar yağışında o şarkıyı anımsarım, mümkünse dinlemeye çalışırım, büyük aşkın görüntüleri, Fecri Ebcioğlu’nun sözleri eşliğinde: Her yerde kar var, kalbim senin bu gece/Belki gelirsin sen bakarken pencereden/Gözler yalnız özler, karda senden izler…Ve sonuç: Karda zordur yürümek/Anladım gelmeyecek/Dünya oldu bana dar/Neden yağdın böyle kar. 
Diyeceksiniz ki; kar-kış-kıyamet…Ekonomik sıkıntılar diz boyu…İnsanlar dokunsanız patlayacak kadar gergin…Neyin duygusallığı bu? Yine iflah olmaz romantikliğin mi depreşti?
Olanca iyimserliğime, pozitif bakışıma ve yüreğimde hiç tükenmeyen sevgi ve umuda rağmen, içimi kemiren, “Çocuklarımıza, torunlarımıza nasıl bir Türkiye, nasıl bir Çorum bırakıyoruz?” diye karabasan gibi üzerime çöken bazı sorular var. Bunlardan birini, kuraklık, dahası çölleşme korkusunu bir nebze olsun silip atan bir gelişme oldu benim için bu “kar”. 
Geride, ekonomik karanlık, geçim sıkıntısı, Çorum’un verilmeyen hakları, toplumsal barış ve sevgi, hukuk ve adalet arayışı, demokrasi, özgürlük, eşitlik, insanca yaşama gibi özlemler, beklentiler kaldı. Bütün bunlarla ilgili olarak da, içimdeki “iyimser”, tüm kara tabloları yırtıp atacak kadar güçlü neyse ki… 
Yaşama içgüdüsü bu…İyiliklerin ve güzelliklerin mutlaka galip geleceğine olan sarsılmaz inanç. 
Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, geçenlerde Mevlana Hazretleri’nin bir sözünü tüm Çorumlularla paylaşmıştı: Biz bu topraklara sevgiden başka tohum ekmedik ki!
Yağan kar, ulaşım başta olmak üzere yaşamsal sıkıntılara yolaçsa da, kuraklık kâbusunu yüreğimizden sildi, bir…İkincisi de, doğanın bütün kirliliklerini örten tertemiz bir yorgan oldu. Ve benim içimdeki sevgiyi ve umudu da besleyen “Allah’ın bir lütfu” sanki…. 
Haydi, güzel düşünelim, her şey güzel olsun. 
 

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