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Kaptan Salih’le nostalji

Çorumspor’un efsane santrforlarından, “gol kralı” Salih Karahan, önceki gün Çorum’a geldi.

Kaptan Salih’le nostalji

Çorumspor’un efsane santrforlarından, “gol kralı” Salih Karahan, önceki gün Çorum’a geldi.

22 Ağustos 2019 Perşembe 20:04
Kaptan Salih’le nostalji

Salih Karahan ve arkadaşı Hakan Yalçınkaya, Genel Müdürümüz Mehmet Yolyapar’la önceki akşam Şehir Kulübü’nde görüştüler.

Memleketi Samsun’da yaşayan Kaptan Salih, bugün de, küçük oğlu Batuhan’la birlikte gazetemizi ziyaret etti. Yolyapar ve Karahan, geçmişi andılar.

Yıl 1992…Ünlü oyuncular Haluk Bilginer ve Ahmet Leventoğlu ÇORUM HABER’i ziyaret ediyorlar. Kaptan Salih de o sırada gazeteye gelince, bu anı fotoğrafı ortaya çıkıyor. (Soldan sağa: Mehmet Yolyapar, Ahmet Leventoğlu, Salih Karahan, Haluk Bilginer, arkada, dönemin Spor Yönetmeni Bilhan Er)

Mehmet Yolyapar, Salih Karahan ve Hakan Yalçınkaya, Şehir Kulübü’nde…

Taner ŞİMŞEK)

Son Güncelleme: 22.08.2019 20:06
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