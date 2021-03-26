Kaportacı esnafı belgelendi

Oto Tamirciler Esnaf Odası Başkanı Necmettin Uzun, Arif Belgelendirme tarafından uluslararası meslek standartlarına uygun olarak verilen Mesleki Yeterlilik Belgesi almaya hak kazanan kaportacı esnafına belgelerini takdim etti.

Oda Başkanı Uzun, belge sahibi olmak isteyenlerin odaya başvurmaları halinde önümüzdeki aylarda açılacak olan yeni kurslara katılabileceklerini söyledi.

Uzun, belgelerini takdim ettiği oda üyesi esnafını tebrik ederken, belgelerinin hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ederek, tüm esnafa da işlerinde bol kazanç diledi.

