Kaplan Çorumlularla buluştu

Yaptığı etkinlerle şehirde kültür-sanat alanında lokomotif rolünü üstlenen Belediye geçtiğimiz günlerde de Devlet Tiyatro Salonu’nda Yazar Yusuf Kaplan’ı Çorum halkı ile buluşturdu. Valilik, Belediye ve Hitit Üniversitesi işbirliğinde “Diriliş Vakti” ismiyle düzenlenen konferansa vatandaşların ilgisi yoğun oldu.

Sohbet ve yazılarıyla pek çok insanın beğenisini kazanan yazar Yusuf Kaplan tarafından verilen konferansı Vali Mustafa Çiftçi, AK Parti Çorum Milletvekili Erol Kavuncu, Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk ve çok sayıda davetli izledi.



Yaklaşık 30 yıldır medeniyet konusu üzerine çalışmalar yaptığını belirten Kaplan, gençlere tavsiyelerde bulundu.

Türk milletinin asırlarca adaleti, hakikati haykırmış bir millet olduğunu ifade eden Aşgın, “Bunu bizlere bir kez daha hatırlattığı için Yusuf Kaplan hocamıza teşekkür ediyorum. Hocamın üniversitedeki konferansın da “Mimar Sinan’ın ibadeti Süleymaniye’dir. Itri’nin ibadeti yaptığı bestelerdir” dedi.

Başkan Aşgın sözlerini şöyle sürdürdü: “Biz de Şehr-ül Emin olarak sahabeler kentine hizmetkâr olduk. Tarihi meydanların açılması, Selçuklu, Osmanlı şehri olan şehrimizi tarihi tekrar ayağa kaldırılması, şehre nefes aldırmak için meydan projesi ve tarihi kültür yollarını açmak gibi projelerimiz var. Şehrin ruhunu ayağa kaldırarak, dirilişi şehrin merkezinden başlatırsak herhalde belediye başkanı olarak ibadetimizi şehre karşı yapmış oluruz diye düşünüyorum.”

Program sonunda Vali Çiftçi ve Belediye Başkanı Aşgın, Yusuf Kaplan’a teşekkür ederek hediye takdim etti.



(Haber Merkezi)

