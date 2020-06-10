Kapı ve pencerede 6 ay ödemesiz 60 aylık vade

Yıl-Pen Plastik Sanayi ve Tic. Ltd, Şti. sahibi Sadık Yıldırım; “Estetiğin yanı sıra modern teknoloji sayesinde elde edilen maksimum değerler, profillerin minimum bakımda uzun ömürlü, dayanıklı ve güvenilir olmasını sağlamaktadır. Çorumlu vatandaşlarımıza bu süreçte 6 ay ödemesiz, 60 ay vadeli olarak kampanya başlattık. Kampanyadan yararlanmak isteyenler bizimle irtibata geçebilir” dedi.

Firmalarının dünü, bugünü ve geleceği ile ilgili olarak bilgiler veren Sadık Yıldırım, 1989 yılında “Yıldırım Ticaret” olarak başladıkları meslek hayatında 1992 yılında aile şirketi olan Yılpen Plastik Sanayi ve Tic. Ltd, Şti.’ni kurduklarını söyledi. Sadık Yıldırım, 1993 yılında Organize Sanayi Bölgesi’nde bulunan plastik doğrama fabrikasını kurduklarını da ifade ederek Yılpen Plastik Sanayi ve Tic. Ltd, Şti. olarak 2001 yılında Antalya bölgesinde faaliyet göstermeye başladıklarını hatırlattı.

Yıldırım, Antalya bölgesinin faaliyete başlamasıyla birlikte firmalarının büyümeye geçtiğini ve dünyaca ünlü 1897 yılından beri bu sektörde faaliyet gösteren ve kurşunsuz PVC ürünlerinin lideri olan Kömmerlıng’in bayiliğini aldıklarını da kaydetti.

Çorum halkına en iyi hizmeti verebilmek adına elinden gelenin en iyisini yapmaya hazır olduklarını dile getiren Yıl-Pen Plastik Sanayi ve Tic. Ltd, Şti. sahibi Yıldırım, “Koronavirüs Salgını dolayısıyla zor bir süreçten geçiyoruz. Yıl-Pen olarak kampanyalarla esnafımızın ve vatandaşımızın yanında olmaya devam edeceğiz. Çorum halkına hizmet için buradayız” diye konuştu.

(Haber Merkezi)