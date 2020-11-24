Kapasite kullanım oranı arttı

Anket sonuçlarına göre, imalat sanayisi genelinde kapasite kullanım oranı, kasımda bir önceki aya göre 0,4 puan artarak yüzde 75,8'e yükseldi. Aynı dönemde mevsimsel etkilerden arındırılmış kapasite kullanım oranı da (KKO-MA) 0,4 puan artarak yüzde 75,3'e ulaştı.

(AA)