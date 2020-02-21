Kapalı yöntemle böbrek üstü bezi ameliyatı

Kötü huylu olduğu düşünülen böbrek üstü bezi kitleleri ve kistlerinin tedavi edilmesi gerektiğinin kaydedildiği açıklamada, hastaların ilk değerlendirmesinin “Endokrin ve Metabolizma Hastalıkları’’ bölümünce yapıldığı ve belirtilen olumsuz faktörlere sahip hastaların Üroloji Bölümüne cerrahi için yönlendirildiği ifade edildi.

Uygulanması gereken cerrahi işlemin böbrek üstü bezinin tamamen veya kısmen alınması olduğunun anlatıldığı açıklamada, günümüzde bazı merkezlerde bu tür cerrahi işlemlerin açık cerrahi yöntem ile yapılırken Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde laparaskopik olarak yapılabildiği kaydedildi.

Yapılan açıklamada, sağ yan ağrısı ile hastanenin üroloji polikliniğine başvuran 73 yaşında ki erkek hastaya yapılan tetkikler sonunda sağ böbrek üstü bezinde 8 cm’lik kist tanısı konulduğu, hastaya üroloji kliniği doktorları tarafından başarılı bir operasyon ile Laparaskopik kistektomi + parsiyel sürrenalektomi (kistin ve böbrek üstü bezinin bir kısmının alınması) operasyonu uygulanarak hastanın ameliyat sonrası 3. gün taburcu edildiği vurgulandı.

Açıklamada Laparoskopi (kapalı ameliyat) yönteminin açık cerrahiye kıyasla, kısa yatış süresi, hızlı iyileşme, ameliyat sonrası daha az ağrı ve çok daha kozmetik bir görünüm sağladığı ifade edildi. (Haber Merkezi)