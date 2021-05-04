Kapalı sistemle ilk yemek borusu ameliyatında başarı

Çorum’da ilk kez Torokoskopik Maparaskopik Total Özefajektomi ameliyatının başarılı şekilde yapıldığı ve hastanın kısa sürede sağlığına kavuştuğu açıklandı.

60 yasındaki erkek hasta 2 aydır devam eden yutma güçlüğü şikâyeti nedeniyle Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne başvurdu.



Hastanenin yan dal(gastroenterolojik cerrahi ve cerrahi onkoloji) polikliniğine başvurması sonrası yapılan endoskopi sonucu özefagus (yemek borusu) kanseri teşhisi konulan hasta ameliyat hazırlıkları tamamlandıktan sonra ilimizde ilk kez gerçekleştirilen torokoskopiklaparaskopik total özefajektomi (hem göğüs kafesinden hem de karından kapalı yöntemle yemek borusunun çıkarılması) ameliyatına alındı.

Yandal doktorları Gastroenteroloji Cerrahi Uzmanı Dr. Doğukan Durak ve Cerrahi Onkoloji Uzmanı Dr. Ertuğrul Gazi Alkurt tarafından başarılı bir şekilde yapılan yemek borusu alınması ameliyatının kapalı ameliyat olması nedeniyle normalde bu ameliyatta görülen akciğer problemlerini yaşamadığı ve hastanın kısa sürede servise alınarak yemek yemeye başladığını ve sağlıklı bir şekilde de taburcu olduğu dile getirdi.



Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi tarafından yapılan açıklamada; “Ameliyatı gerçekleştiren hekimlerimiz “Özellikle kalp akciğer ve aort ile yakın ilişkide bulunan yemek borusunun çıkartılması işlemi açık ameliyatta bile oldukça riskli olmakla beraber kapalı yöntemde ekstra laparoskopik beceri gerektirmektedir. Tüm Türkiye’de büyük şehirler dahil çok nadir merkezlerde yapılan bu zorluk düzeyi yüksek ameliyatı Çorum’da yapmış olmak bize büyük mutluluk veriyor. Böyle büyük ameliyatlar ekip olarak yapılması nedenli özelikle anestezi ekibinden Dr. Hülya Topçu ve Dr. Serhat Özçiftçi’ye, ameliyathane hemşirelerimize ve personelimize büyük özverileri nedenli teşekkür ediyoruz. Ayrıca hem ameliyat sürecinde hem de ameliyat sonrası dönemde hastamızın sağlığına kavuşmasında büyük katkısı olan hastanemizin Göğüs Cerrahisi Uzmanı Dr. Sena Uğur Çalışkan’a teşekkür ederiz” görüşüne yer verildi.



(Haber Merkezi)

